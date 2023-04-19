Комплекси ППО Patriot від трьох країни прибули до України

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Україна отримала комплекси Patriot, фото: Олександр Павлюк
Комплекси ППО Patriot від трьох країни прибули до Україниhttps://racurs.ua/ua/n182152-kompleksy-ppo-patriot-vid-troh-krayiny-prybuly-do-ukrayiny.htmlРакурс
До України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.
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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 квітня, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА, — наголошує Павлюк. — Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України!
Раніше сьогодні в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗCУ Юрій Ігнат наголосив, що постановка комплексу Patriot надасть можливість захисникам України почати виконувати низку важливих завдань. Зокрема:
- діставати ворога на відстані 150 км, що дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від кордонів України;
- у варіанті Patriot-3 комплекс також може збивати балістичні ракети, такі як «Іскандер-М».
Безумовно, це посилення і це історичний крок, який відбувається саме у ці дні, — наголосив Ігнат.
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