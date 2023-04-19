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Украина получила комплексы Patriot, фото: Александр Павлюк

Комплексы ПВО Patriot от трех стран прибыли в Украину

19 апр 2023, 15:29
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До України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.


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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 квітня, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА, — наголошує Павлюк. — Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України!

Раніше сьогодні в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗCУ Юрій Ігнат наголосив, що постановка комплексу Patriot надасть можливість захисникам України почати виконувати низку важливих завдань. Зокрема:

  • діставати ворога на відстані 150 км, що дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від кордонів України;
  • у варіанті Patriot-3 комплекс також може збивати балістичні ракети, такі як «Іскандер-М».

Безумовно, це посилення і це історичний крок, який відбувається саме у ці дні, — наголосив Ігнат.

Источник: Ракурс


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