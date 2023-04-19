Генштаб призвал воздержаться от популизма в вопросе о 30-тысячных доплатах

https://racurs.ua/n182156-genshtab-prizval-vozderjatsya-ot-populizma-v-voprose-o-30-tysyachnyh-doplatah.html

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Генеральний штаб ЗСУ закликав утриматися від популізму та нагадав, що додаткова грошова винагорода для українських військових нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

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100 тис. грн на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тис. виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні та бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання, — йдеться в повідомленні.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 тис. 100 грн.

Переконані, що у Збройних силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", — резюмували в Генштабі.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим в Україні. Було скасовано так звані «тридцятки» — премії в розмірі 30 тис. грн, які з весни 2022 року передбачалися всім військовим. При цьому мінімальний розмір в ЗСУ й системі МВС/НГУ платні встановили на рівні 20,1 тис. грн.

Негласно зміну підходу пояснюють нестачею фінансування в Міноборони при зростанні чисельності мобілізованих.

Тепер виплати безпосередньо залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Виплата 100 тис. грн бійцям на передовій зберігається, але перелік зон бойових дій уточнено.

Скасовані урядом безумовні доплати в 30 тис. грн військовим, які не воюють на передовій, спричинили бурхливу дискусію в Україні. Рада намагається повернути виплати окремим законом, але поки що процес буксує.

Історія дискусії

Як свідчать відкриті дані порталу openbudget.gov.ua, у січні 2023 року частка видатків на армію сягнула рекордної позначки в історії, перевищивши 50% бюджету України. Тоді ж Кабмін вніс зміни до своєї постанови та скасував з 1 лютого централізовані та безумовні доплати в розмірі 30 тис. грн тим військовослужбовцям, що працюють у тилу. Міністерства та державні органи хоч і отримали право самостійно визначати порядок і умови виплати додаткової винагороди для військових та інших силовиків, але лише в окремих випадках.

За даними міністерства фінансів, видатки бюджету лише на зарплати військовим у січні-лютому становили 148,7 млрд грн. Як повідомив міністр Сергій Марченко на зустрічі в Європейській Бізнес-Асоціації наприкінці березня, місячні доходи держбюджету майже вдвічі менші — близько 80 млрд грн.

Скасування виплат викликало критику серед військових. Було зареєстровано кілька петицій на сайті президента з вимогою повернути доплати, які підтримала необхідна для розгляду кількість людей. Депутати Верховної Ради також подали кілька проєктів законів, які б дозволили повернути виплати, зокрема хоча б для медичних, логістичних та інших важливих підрозділів.

10 квітня, розглядаючи зміни до закону про правовий режим воєнного стану, депутати раптово проголосували за поправку, яка повертає 30 тис. надбавки до зарплат військовим. Її запропонувала група депутатів на чолі з колишнім спікером Раді Дмитром Разумковим, її підтримали 254 нардепи. У цій поправці йдеться про те, що на період дії воєнного стану доплату в 30 тис. грн мають отримувати військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та поліцейські незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Натомість грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ та менеджменту державних підприємств, згідно з поправкою, має бути обмежене до 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року. Таким чином, за задумом парламентарів, мають звільнитися потрібні для виплат військовим додаткові бюджетні кошти.

Лідер опозиційної фракції «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з трибуни парламенту заявив, що повернення військовим виплат у 30 тис. — це обов’язок держави перед захисниками.

Автор поправки Дмитро Разумков у своєму блозі на сайті «Українська правда» написав про свою ініціативу: «Ці виплати військові витрачають на купівлю собі амуніції, бронежилетів, ремонт і заправку автомобілів для фронту. У всіх також є і свої родини, які мають гідно жити в тилу. Це все потребує грошей, і наші військові не мають щодня думати, як прогодувати родину, поки виконують завдання».

Вже за день після голосування за поправку процес ухвалення закону заблокували. Депутат від фракції «Голос» Володимир Цабаль зареєстрував проєкт постанови, яка стосується закону, де передбачено повернення щомісячної виплати додаткових 30 тис. військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам. Він закидає Раді ухвалення закону з порушенням процедури. Коли розглядатимуть цю постанову, поки не відомо.

Натомість народний депутат Ярослав Железняк з фракції «Голос» уточнив, що поки документ не планують розглядати в залі через графік засідання Ради. Так чи інакше — тепер процес ухвалення закону, а отже й повернення доплат військовим, заблоковано.