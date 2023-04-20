Правительство готовит пересмотр тарифов на электричество – какие есть варианты

https://racurs.ua/n182177-pravitelstvo-gotovit-peresmotr-tarifov-na-elektrichestvo-kakie-est-varianty.html

Ракурс

Підвищення тарифів на електроенергію може бути одним із рішень щодо відновлення енергосистеми країни.

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Про це 19 квітня розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Це може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми. Тому що тут немає одного рішення, — сказав він під час прес-конференції.

Міністр також додав, що змінювати тарифи необхідно у контексті підготовки генерації до нового осінньо-зимового періоду.

«Економічна правда» повідомляла раніше, що уряд готує перегляд тарифів на електрику.

Наразі в Україні діють три тарифи: два «соціальні» для населення та один ринковий для бізнесу. Побутові споживачі, які використовують на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше — 1,68 грн за кВт-год. Ціна для юридичних осіб перевищує 6 грн за кВт-год.

З 1 липня 2019 року до 30 квітня 2023 року низькі тарифи для населення покриваються коштами двох держкомпаній — «Енергоатому» та «Укргідроенерго». Вони продають електроенергію великим споживачам та компаніям і завдяки отриманим прибуткам компенсують різницю між «соціальними» та ринковими тарифами.

До війни 70% споживання в країні припадало на юридичні особи, які платили ринкову ціну. Після початку боїв споживання населення впало на 20%, а бізнесу — на 40%. Це призвело до того, що понад 30 млрд грн залишаються в підвішеному стані як борг, який розподілився між учасниками ринку.

За словами співрозмовника ЕП в Кабміні, найбільше шансів зараз має механізм з розділенням споживачів на дві категорії: з щомісячним споживанням до 1 тис. кВт-год та понад цей обсяг. Для заможних людей, які використовують понад 1 тис. кВт-год на місяць, обговорюється встановлення тарифу 6−6,2 грн.

Щодо категорії із споживанням до тисячі кіловатів тривають консультації. Обговорюється збільшення на 30−40%, але можливий такий варіант, що все залишать на чинному рівні.

Нагадаємо, Україна відновила експорт електроенергії до Європи, і цього року планують експортувати більші обсяги, ніж минулого.

Це наша відповідь на російські варварські атаки, це доказ того, що у держави-терориста нічого не вийшло з погляду знищення нашої енергетичної системи. І зараз ми сподіваємося вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини та щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити, — зазначив міністр.

З 11 жовтня 2022 року з огляду на початок масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Україна була змушена припинити експорт електроенергії.

Ключовим завданням є забезпечення внутрішніх українських потреб в електроенергії, і в разі зміни ситуації експорт може бути зупинений.