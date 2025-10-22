Цены на свет для населения этой зимой будут неизменными. Фото:

Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими.

Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на світло до 30 квітня 2026 року. Таким чином до кінця опалювального сезону українці платитимуть 4,32 грн за кВт-год. Це є частиною комплексної програми підтримки українців в зимовий період. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 22 жовтня поінформувала у Telegram.

За її інформацією, також Кабмін зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Так, за обсяг споживання до 2 тис. кВт-год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт-год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт-год.

Свириденко також поінформувала, що уряд виділяє додаткові кошти на ремонт доріг. На ремонт автомобільних доріг у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області, спрямують понад 700 млн грн. Премєр наголосила, що це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі та якими евакуюють людей.

Нагадаємо, 7 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна на газ для побутових споживачів збережеться фіксованою на цю зиму.