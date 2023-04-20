В КМВА объяснили, почему сообщили о падении на Землю спутника

https://racurs.ua/n182180-v-kmva-obyasnili-pochemu-soobschili-o-padenii-na-zemlu-sputnika.html

Ракурс

У Київській МВА пояснили, чому повідомили про падіння на Землю супутника. Кажуть, хотіли заспокоїти мешканців та гостей столиці.

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Нагадаємо, увечері 19 квітня приблизно о 22.00 години у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкта.

За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків — була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", — так пояснив Сергій Попко, начальник КМВА.

«Ракурс» писав, що у NASA спростували заяву КМВА про те, що яскравий спалах у небі над столицею України можливо виник через падіння супутника NASA.

У NASA заявили, що, виникла плутанина через попереднє повідомлення агентства про виведення з орбіти неробочого супутника RHESSI.

Згідно з відеотрансляцією NASA, супутник ще не увійшов в атмосферу Землі. Науковці припускають, що це був метеор.

Реакція

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що за спалахи були у небі над Києвом. Це, ймовірно, космічне тіло, що увійшло в щільні шари атмосфери. Про це він повідомив із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Речник Повітряних сил також наголосив, що роботи ППО в цей час над Києвом не було.

Подія неординарна. Тим більше ми в стані війни. Тому маємо такі реакції, що люди занепокоєні. А тут ще й Patriot привезли. І вже почалися домисли, — сказав він.

А ще Ігнат закликав обережно використовувати в мемах символіку Повітряних сил.

Деякі коментатори в соцмережах ще увечері 19 квітня не погодилися із твердженням КМВА. Вони зазначають, що траєкторія супутника в цей час не проходила над Києвом чи Україною, а таке світіння виникає при падінні і згорянні в атмосфері боліда.

Болід — великий вогняно-яскравий метеор, досить рідкісне явище, що виглядає як падаюча вогняна куля в небі. Явище спричиняється потраплянням у щільні шари атмосфери великих твердих частинок, які називаються метеорними тілами. Входячи в атмосферу із надзвуковою швидкістю, частинка нагрівається внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється світна оболонка з розжарених газів.

Політ боліда нерідко супроводжується звуками, що нагадують грім. Від сильного нагріву метеорне тіло нерідко розколюється і з гуркотом падає на Землю у вигляді уламків. Рештки метеорних тіл, що впали на Землю, називають метеоритами.

Найбільші боліди з метеоритами, що іноді приносять руйнівні наслідки, називають суперболідами.

Деякі приклади суперболідів: Тунгуський метеорит (Росія, 1908 рік), суперболід Сулавесі (Індонезія, 2009 рік), Челябінський метеорит (Росія, 2013 рік).