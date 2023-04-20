"Гепарды" на страже украинского неба – Сухопутные силы показали работу экипажа зенитки (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n182183-gepardy-na-straje-ukrainskogo-neba-suhoputnye-sily-pokazali-rabotu-ekipaja-zenitki-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних сил показало роботу екіпажу самохідної зенітної установки Gepard («Гепард»).

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Модуль обслуговується трьома операторами, він оснащений двома 35-мм гарматами. «Гепард» встановлений на шасі від танку Леопард І, скорострільність кожної 550 пострілів за хвилину, всього було випущено з 1973 року 420 шасі та 435 бойових модулів.

«Ракурс» повідомляв, що 10 серпня Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard («Гепард»).

Загалом Київ отримав 12 одиниць ЗСУ Gepard від Берліна. Також за останні кілька днів було поставлено 49 тис. снарядів до Gepard.

У лютому ЗСУ отримали з Німеччини ще дві зенітні установки Гепард Gepard та 6 тисяч боєприпасів до них.

Швейцарія, зокрема, не дає Німеччині згоди на постачання в Україну вироблених швейцарцями боєприпасів до зенітних установок «Гепард».