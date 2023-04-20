Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев — первые фото

https://racurs.ua/n182184-gensek-nato-stoltenberg-pribyl-v-kiev-pervye-foto.html

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Українські ЗМІ повідомили, що у четвер 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва.

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Його помітили на Михайлівській площі, де генсек вшановував пам’ять загиблих українських військових.

Нагадаємо, 21 квітня має відбутися чергове засідання країн-учасниць «Рамштайну» — проекту військової допомоги Україні.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав посилювати постачання зброї для української армії. CNN цитувала його заяву, зроблену на тлі чуток у ЗМІ про виснаження української ППО найближчим часом.

Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, матеріалів, які вже передані Україні, але нам потрібно зробити ще більше. Тому що нам потрібно забезпечити, щоб українці перебували в положенні, в якому можуть звільнити і повернути свої території, — заявив Столтенберг.

У «витоці» документів, які проаналізувала The New York Times, ідеться: у Пентагоні стурбовані, що прифронтова протиповітряна оборона України може виснажитися вже до літа.

Ідеться про документ, датований 28 лютого. Як пише газета, він ґрунтується на оцінці згідно з тодішніми показниками. Так, США прогнозують, що українська система ППО, яка захищає війська на лінії фронту, нібито може виснажитись до 23 травня, що «призведе до навантаження на мережу протиповітряної оборони вглиб території України».Новина доповнюється