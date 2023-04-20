Спецназовцы показали, как забирали с поля боя тело погибшего товарища

https://racurs.ua/n182190-specnazovcy-pokazali-kak-zabirali-s-polya-boya-telo-pogibshego-tovarischa-video.html

Ракурс

Під час однієї з операцій на півдні загинув оператор бойової групи Сил спеціальних операцій ЗСУ. Його поранені побратими були змушені лишити тіло під час відходу, але повернулися за ним.

.

Бійці 72 центру спецоперацій ім. кошового отамана Антіна Головатого отримали наказ знешкодити росіян в окопах. Під час відходу після вдало проведеної операції загинув один з українських спецпризначенців. Забрати тіло побратими не могли через значну кількість поранених.

Вирішили повернутися згодом.

Росіяни повертатися на позицію не захотіли, але висадили неподалік свій десант та почали активно використовувати артилерію.

Утім, група спецпризначенців змогла з другої спроби евакуювати тіло побратима з місця бою.

Цю історію переповіли в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.