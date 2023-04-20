Переговоры Зеленского и Столтенберга, 20 апреля, Киев, фото - ОП

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20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до України. Це перший його візит за час повномасштабної війни.

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Столтенберг уранці відвідав Бучу та поклав квіти на стелі загиблим у боротьбі за свободу українцям на Михайлівській площі Києва.

Володимир Зеленський на брифінгу зі Столтенбергом сказав, що НАТО трактує візит як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною — главу амбітних рішень. Глава держави сказав, що на переговорах з очільником Північноатлантичного альянсу торкнувся чотирьох основних питань.

Перше — «Рамштайн», засідання, яке відбудеться завтра. Та рішення, яких очікуємо від партнерів. Це стосується збройної підтримки наших активних дій. Чим далі зможуть рухатись наші воїни на передовій, тим швидше в Україну та всю Європу повернеться мир. Друге питання — це певна нерішучість деяких наших партнерів щодо оборони. Я звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати оборонні табу у відносинах з партнерами — те, що стосується далекобійної зброї та сучасної авіації для України. Третє питання — це Вільнюс. Вільнюський саміт НАТО може стати історичним. Я вдячний за запрошення відвідати Саміт, але важливо — щоб Україна отримала відповідне запрошення на Саміті. Настав час лідерам визначити перспективу набуття Україною членства в НАТО, визначити алгоритм руху України до цієї мети та визначити гарантії безпеки для нашої держави на період такого руху — тобто на період до членства в НАТО, — сказав на брифінгу Зеленський.

Четверте питання, яке обговорили президент України та генсек НАТО, — власне, гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.