Бой роты Гонор батальона "Волки Да Винчи" за дорогу жизни в Бахмут

https://racurs.ua/n182201-boy-roty-gonor-batalona-volki-da-vinchi-za-dorogu-jizni-v-bahmut-video.html

Ракурс

Рота «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», який входить до складу 67-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала відеозапис бою з воєнними злочинцями росії за останню дорогу в Бахмут.

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Командир відділення на псевдо Тихий на відстані 10−30 метрів знищив шістьох «вагнерівців» та разом з побратимами повністю денацифікував російську штурмову групу.

Росіяни стріляли впритул та кидали гранати, проте захисники України перебили їх усіх.

Рота «Гонор» під командуванням Сергій Філімонов отримала наказ втримати важливу лісосмугу, яка прикриває останню дорогу життя на Бахмут. На позиції було четверо бійців «Гонору» з 1-го батальйону і ще шестеро бійців 4-ї окремої танкової бригади.

Як вказує журналіст Юрій Бутусов, росіяни обстріляли позиції українців з артилерії та кинули в наступ штурмову групу «Вагнера».

Від російських снарядів загинуло кілька наших бійців, але ті, хто тримав позиції зберегли високу боєздатність та діяли як справжні герої в умовах переваги ворога. Як тільки наш безпілотник помітив росіян, «Тихий» вимкнув камеру… вистрибнув наверх, і раптово вступив у ближній бій. На відео видно як буквально з кількох метрів «Тихий» знищує вагнерівців, які намагаються закидати наші траншеї гранатами, — пише Бутусов.

Внаслідок бою російська група знищена повністю, бійці «Гонору» ліквідували дев’ятьох росіян. Решту атакуючої групи добила у траншеях артилерія. Під час перестрілки захисники України втрат не мали.