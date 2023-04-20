Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Будущее Украины в НАТО, члены Альянса с этим согласны - Столтенберг в Киеве

Будущее Украины в НАТО, члены Альянса с этим согласны — Столтенберг в Киеве

20 апр 2023, 17:20
999

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для нашої держави. Зі слів очільника військово-політичного блоку, усі члени НАТО погоджуються з тим, що майбутнє України в Північноатлантичному альянсі.


.

Про це Столтенберг заявив під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 20 квітня.

Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки (для України — ред.). І це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі і НАТО готується до цього. Майбутнє України — в євроатлантичній родині. Майбутнє України — в НАТО. З цим погоджуються всі члени Альянсу, — переконаний Столтенберг.

З його слів, головна увага країн-членів НАТО «зараз зосереджена на тому, щоб Україна перемогла» у війні проти росії й «надалі залишалася суверенною, незалежною демократичною державою Європи».

Столтенберг також зазначив, що країни НАТО обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі «Рамштайн» і на саміті НАТО у Вільнюсі військову підтримку Києва.

Законне місце України — в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим, — наголосив генсек Альянсу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров