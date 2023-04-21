Россияне пытаются выявить системы ПВО Украины, фото: НТВ

https://racurs.ua/n182223-rashisty-ischut-novuu-taktiku-i-pytautsya-vyyavit-ukrainskuu-pvo-ok-ug.html

Ракурс

Російська загарбники шукають нову тактику на полі бою та намагаються визначити розташування українських систем протиповітряної оборони.

.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ»

За її словами, в ході влаштованої рашистами в ніч на сьогодні, 21 квітня, масованої атаки дронами-камікадзе сталося влучання в об'єкт інфраструктури у Вінницькій області, однак більшість «шахедів», які були збиті, запускались по різних напрямках.

Вочевидь, вони полювали не просто на об'єкти критичної і стратегічної інфраструктури, вони вишукують сили і засоби ППО, тому що більш дешевшим способом, ніж ракети, вони зараз атакують, оскільки вони економлять ракети, — наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що попередня атака здійснювалася рашистами з напрямку Азовського моря. Цього разу загарбники намагалися атакувати більше з інших регіонів — з північного, північно-західного та північно-східного напрямків.

За словами Гуменюк, випробовуючи нову тактику, рашисти здійснюють три хвилі запусків «шахедів»:

перша виявляє ППО, де вона почне працювати;

друга намагається влучити;

тертя атакує вже об'єкти інфраструктури, які і є основними цілями.

Вочевидь, вони підбирають тактику, яка буде для них найбільш ефективною, але все ж таки 10,12, 14, 15 дронів за одну атаку вони все одно використовують хвилеподібним способом, — зазначила вона.

Джерело: «Укрінформ»