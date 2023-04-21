Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне пытаются выявить системы ПВО Украины, фото: НТВ

Рашисты ищут новую тактику и пытаются выявить украинскую ПВО — ОК «Юг»

21 апр 2023, 10:59
999

Російська загарбники шукають нову тактику на полі бою та намагаються визначити розташування українських систем протиповітряної оборони.


.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ»

За її словами, в ході влаштованої рашистами в ніч на сьогодні, 21 квітня, масованої атаки дронами-камікадзе сталося влучання в об'єкт інфраструктури у Вінницькій області, однак більшість «шахедів», які були збиті, запускались по різних напрямках.

Вочевидь, вони полювали не просто на об'єкти критичної і стратегічної інфраструктури, вони вишукують сили і засоби ППО, тому що більш дешевшим способом, ніж ракети, вони зараз атакують, оскільки вони економлять ракети, — наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що попередня атака здійснювалася рашистами з напрямку Азовського моря. Цього разу загарбники намагалися атакувати більше з інших регіонів — з північного, північно-західного та північно-східного напрямків.

За словами Гуменюк, випробовуючи нову тактику, рашисти здійснюють три хвилі запусків «шахедів»:

  • перша виявляє ППО, де вона почне працювати;
  • друга намагається влучити;
  • тертя атакує вже об'єкти інфраструктури, які і є основними цілями.

Вочевидь, вони підбирають тактику, яка буде для них найбільш ефективною, але все ж таки 10,12, 14, 15 дронів за одну атаку вони все одно використовують хвилеподібним способом, — зазначила вона.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров