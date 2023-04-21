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Уничтожение российского танка, скриншот видео

Десантники уничтожили российский танк Т-90 с минным тралом (ВИДЕО)

21 апр 2023, 10:05
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Українські десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ знищили російський танк Т-90 з мінним тралом.


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Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, було опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що рашистів, які намагалися проробити проходи у мінних полях на одному з напрямків, вчасно виявила повітряна розвідка десантників.

В бойову готовність були оперативно приведені протитанкові розрахунки. Влучним пуском з ПТРК Javelin танк російських окупантів Т-90 було знищено разом з екіпажем, — вказано в описі відео.

Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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