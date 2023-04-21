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Уничтожение российского танка, скриншот видео
Десантники уничтожили российский танк Т-90 с минным тралом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182222-desantniki-unichtojili-rossiyskiy-tank-t-90-s-minnym-tralom-video.htmlРакурс
Українські десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ знищили російський танк Т-90 з мінним тралом.
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Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, було опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що рашистів, які намагалися проробити проходи у мінних полях на одному з напрямків, вчасно виявила повітряна розвідка десантників.
В бойову готовність були оперативно приведені протитанкові розрахунки. Влучним пуском з ПТРК Javelin танк російських окупантів Т-90 було знищено разом з екіпажем, — вказано в описі відео.
Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
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