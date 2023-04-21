Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне в ночь на 21 апреля массированно атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Свідомі»
8 из 12 запущенных рашистами ночью «шахедов» сбили силы ПВО — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n182221-8-iz-12-zapuschennyh-rashistami-nochu-shahedov-sbili-sily-pvo-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня, з північного напрямку (Брянська область рф) атакували Україну ударними дронами-камікадзе.
.
Загалом окупанти застосували до 12 ударних дронів «Shahed-136/131». Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Центр» Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім «шахедів», — вказано в повідомленні.
Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону повідомила, що цієї ночі сталося влучання безпілотників в об'єкт інфраструктури на Вінниччині.
Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін сьогодні повідомив про ворожий удар БПЛА по Полтавському району.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...