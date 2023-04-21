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Россияне в ночь на 21 апреля массированно атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Свідомі»

8 из 12 запущенных рашистами ночью «шахедов» сбили силы ПВО — Воздушные силы

21 апр 2023, 09:46
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня, з північного напрямку (Брянська область рф) атакували Україну ударними дронами-камікадзе.


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Загалом окупанти застосували до 12 ударних дронів «Shahed-136/131». Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Центр» Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім «шахедів», — вказано в повідомленні.

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону повідомила, що цієї ночі сталося влучання безпілотників в об'єкт інфраструктури на Вінниччині.

Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін сьогодні повідомив про ворожий удар БПЛА по Полтавському району.

Источник: Ракурс


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