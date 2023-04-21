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Украинские военные ликвидировали уже более 185 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
630 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n182220-630-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 185 тис. 50 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб.
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Про це сьогодні, 21 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 668 танків;
- 7 тис. 126 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 827 одиниць артилерійських систем;
- 539 одиниць РСЗВ;
- 285 одиниць засобів ППО;
- 308 літаків;
- 293 гелікоптери;
- 2 тис. 394 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 713 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 334 одиниці спеціальної техніки.
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