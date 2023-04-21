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Українські військові ліквідували вже понад 185 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

630 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

21 кві 2023, 09:26
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 185 тис. 50 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб.


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Про це сьогодні, 21 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 668 танків;
  • 7 тис. 126 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 827 одиниць артилерійських систем;
  • 539 одиниць РСЗВ;
  • 285 одиниць засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 293 гелікоптери;
  • 2 тис. 394 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 713 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 334 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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