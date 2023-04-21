Знищення російського танка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n182222-desantnyky-znyschyly-rosiyskyy-tank-t-90-z-minnym-tralom-video.html

Ракурс

Українські десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ знищили російський танк Т-90 з мінним тралом.

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Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, було опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що рашистів, які намагалися проробити проходи у мінних полях на одному з напрямків, вчасно виявила повітряна розвідка десантників.

В бойову готовність були оперативно приведені протитанкові розрахунки. Влучним пуском з ПТРК Javelin танк російських окупантів Т-90 було знищено разом з екіпажем, — вказано в описі відео.

Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.