Итальянская мафия ошибочно растворила в кислоте не того человека

https://racurs.ua/n182241-italyanskaya-mafiya-oshibochno-rastvorila-v-kislote-ne-togo-cheloveka.html

Ракурс

У Неаполі триває суд над двома босами мафіозного клану Польверіно.

.

Сальваторе Каммарота та Карло Наппі звинувачуються у вбивстві 26-річного Джуліо Джаччо, пише телеграм-канал «Bild російською».

Злочин скоїли у 2000 році. Тоді Польверіно шукали представника конкуруючого клану, який провів ніч із племінницею Каммароти. Але під руку їм потрапив Джаччо. Він намагався сказати, що невинний і сталася помилка, але йому не повірили та застрелили.

Коли його тіло привезли Каммароте, той наказав розчинити їх у кислоті, але попередньо особисто вибив зуби, оскільки вони не розчиняються.

Щоб уникнути довічного вироку, перед судом Каммарота та Наппі запропонували родині Джаччо компенсацію за помилку: 30 тис. євро готівкою та 120 тис. євро у формі нерухомості. Сім’я відмовилася і вимагала справедливого суду.

Польверіно — один із найбільших кланів неаполітанської мафії, який контролював трафік гашишу. У Неаполі та його околицях він також займався рекетом, мав монополію у сфері азартних ігор. Йому належали сотні об'єктів нерухомості, торгові центри, зали гральних автоматів, йдеться у комюніке міністерства.

У 2013 році майже 100 учасників угруповання було заарештовано в Італії та Іспанії.