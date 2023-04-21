Італійська мафія помилково розчинила в кислоті не ту людину

Арешт одного із учасників мафіозного клану Польверіно в Іспанії. 2013 рік. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n182241-italiyska-mafiya-pomylkovo-rozchynyla-v-kysloti-ne-tu-ludynu.html

Ракурс

У Неаполі триває суд над двома босами мафіозного клану Польверіно.

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Сальваторе Каммарота та Карло Наппі звинувачуються у вбивстві 26-річного Джуліо Джаччо, пише телеграм-канал «Bild російською».

Злочин скоїли у 2000 році. Тоді Польверіно шукали представника конкуруючого клану, який провів ніч із племінницею Каммароти. Але під руку їм потрапив Джаччо. Він намагався сказати, що невинний і сталася помилка, але йому не повірили та застрелили.

Коли його тіло привезли Каммароте, той наказав розчинити їх у кислоті, але попередньо особисто вибив зуби, оскільки вони не розчиняються.

Щоб уникнути довічного вироку, перед судом Каммарота та Наппі запропонували родині Джаччо компенсацію за помилку: 30 тис. євро готівкою та 120 тис. євро у формі нерухомості. Сім’я відмовилася і вимагала справедливого суду.

Польверіно — один із найбільших кланів неаполітанської мафії, який контролював трафік гашишу. У Неаполі та його околицях він також займався рекетом, мав монополію у сфері азартних ігор. Йому належали сотні об'єктів нерухомості, торгові центри, зали гральних автоматів, йдеться у комюніке міністерства.

У 2013 році майже 100 учасників угруповання було заарештовано в Італії та Іспанії.