ВСУ уничтожили почти 700 захватчиков за сутки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n182287-vsu-unichtojili-pochti-700-zahvatchikov-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Безповоротні військові втрати російської федерації у війні з Україною перевалили за 186 тис. осіб.

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Зокрема, за минулу добу, 22 квітня, бійцями Сил оборони було знищено 690 ворогів, три танки, один броньовик, п’ять артилерійських систем, 14 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Також було збито один ворожий гелікоптер та чотири безпілотники. Про це 23 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 186 тис. 420 (+690) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 675 (+3) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 131 (+1) од,

артилерійських систем — 2 тис. 837 (+5) од,

РСЗВ — 539 (+0) од,

засоби ППО — 289 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 402 (+4),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 730 (+12) од,

спеціальна техніка — 339 (+2).

Нагадаємо, британські експерти напередодні розкрили причину того, чому російська армія втрачає так багато бронетехніки в боях в Україні. Фахівці вважають, що головною складовою успіху України у розгромі танкових підрозділів біля Вугледару стала мінна тактика, бо бійці Сил оборони так щільно встановили протитанкові міни, що машини ворога просто не змогли знайти проходи.