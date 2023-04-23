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Тренировка украинских десантников, фото: Александр Павлюк
Максимально реалистические условия — тренировку десантников показало Минобороны (ФОТО)https://racurs.ua/n182298-maksimalno-realisticheskie-usloviya-trenirovku-desantnikov-pokazalo-minoborony-foto.htmlРакурс
Українські десантно-штурмові підрозділи проводять тактичні заняття в максимально реалістичних умовах.
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Про це у своєму Telegram-каналі розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, опублікувавши відповідні фотознімки.
Накази командири віддають чітко й професійно, контролюючи кожен етап виконання поставлених завдань, — зазначив Павлюк. — Пересування пересіченою місцевістю, штурм «ворожих» позицій, стрімкість і злагодженість дій десантників підтвердили: кожен день навчань наближає перемогу над російськими окупантами.
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