Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тренировка украинских десантников, фото: Александр Павлюк

Максимально реалистические условия — тренировку десантников показало Минобороны (ФОТО)

23 апр 2023, 15:44
999

Українські десантно-штурмові підрозділи проводять тактичні заняття в максимально реалістичних умовах.


.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, опублікувавши відповідні фотознімки.

Накази командири віддають чітко й професійно, контролюючи кожен етап виконання поставлених завдань, — зазначив Павлюк. — Пересування пересіченою місцевістю, штурм «ворожих» позицій, стрімкість і злагодженість дій десантників підтвердили: кожен день навчань наближає перемогу над російськими окупантами.

Тренування українських десантників, фото: Олександр Павлюк

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров