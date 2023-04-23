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Ракурс
Тренування українських десантників, фото: Олександр Павлюк

Максимально реалістичні умови — тренування десантників показало Міноборони (ФОТО)

23 кві 2023, 15:44
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Українські десантно-штурмові підрозділи проводять тактичні заняття в максимально реалістичних умовах.


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Про це у своєму Telegram-каналі розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, опублікувавши відповідні фотознімки.

Накази командири віддають чітко й професійно, контролюючи кожен етап виконання поставлених завдань, — зазначив Павлюк. — Пересування пересіченою місцевістю, штурм «ворожих» позицій, стрімкість і злагодженість дій десантників підтвердили: кожен день навчань наближає перемогу над російськими окупантами.

Тренування українських десантників, фото: Олександр Павлюк

Джерело: Ракурс


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