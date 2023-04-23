Тренування українських десантників, фото: Олександр Павлюк

https://racurs.ua/ua/n182298-maksymalno-realistychni-umovy-trenuvannya-desantnykiv-pokazalo-minoborony-foto.html

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Українські десантно-штурмові підрозділи проводять тактичні заняття в максимально реалістичних умовах.

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Про це у своєму Telegram-каналі розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, опублікувавши відповідні фотознімки.