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Ракурс
Бійці ЗСУ зняли на відео окопний бій з ворогом. Фото:

Окопний бій бійців ЗСУ з «вагнерівцями» біля Бахмута показали на відео

23 кві 2023, 11:48
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Відео бою українських захисників проти російських окупантів в окопах біля Бахмута опублікували в мережі.


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На кадрах видно, як боєць Сил оборони веде перестрілку з найманцем приватної військової компанії «Вагнера». Сторони застосовують стрілецьку зброю, а бій відбувається на дистанції у кілька метрів. Боєць ЗСУ розстрілює загарбника майже впритул з автомата, а потім кидає на його позицію гранату. Таким чином український військовий виходить переможцем у цьому протистоянні. Відповідні кадри 23 квітня опублікував Telegram-канал «Стратком ЗСУ».

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що Бахмут є однією з найгарячіших точок, де зараз ведуться бойові дії.

А в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що найманці приватної військової компанії «Вагнера» нібито могли просунутися на захід від залізничної лінії біля станції в місті та до залізничної лінії на південь від цієї станції.

Водночас аналітики стверджують, армія рф продовжує безуспішні спроби оточити місто, однак поки що наступальні дії ворога закінчуються невдалими штурмами.

Джерело: Ракурс


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