Бійці ЗСУ зняли на відео окопний бій з ворогом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182290-okopnyy-biy-biyciv-zsu-z-vagnerivcyamy-bilya-bahmuta-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Відео бою українських захисників проти російських окупантів в окопах біля Бахмута опублікували в мережі.

.

На кадрах видно, як боєць Сил оборони веде перестрілку з найманцем приватної військової компанії «Вагнера». Сторони застосовують стрілецьку зброю, а бій відбувається на дистанції у кілька метрів. Боєць ЗСУ розстрілює загарбника майже впритул з автомата, а потім кидає на його позицію гранату. Таким чином український військовий виходить переможцем у цьому протистоянні. Відповідні кадри 23 квітня опублікував Telegram-канал «Стратком ЗСУ».

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що Бахмут є однією з найгарячіших точок, де зараз ведуться бойові дії.

А в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що найманці приватної військової компанії «Вагнера» нібито могли просунутися на захід від залізничної лінії біля станції в місті та до залізничної лінії на південь від цієї станції.

Водночас аналітики стверджують, армія рф продовжує безуспішні спроби оточити місто, однак поки що наступальні дії ворога закінчуються невдалими штурмами.