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Ракурс
Бахмут зазнав значних руйнувань, фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Зруйнований Бахмут — панораму залишків міста показали ЗСУ (ФОТО)

21 кві 2023, 15:29
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Місто Бахмут Донецької області стало місцем одних з найзапекліших боїв в ході протистояння повномасштабному російському вторгненню.


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Панораму залишків міста, зруйнованого російськими атаками, сьогодні, 21 квітня, опублікували на Фейсбук-сторінці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

На знімках можна побачити масштабні руйнування, яких зазнала цивільна інфраструктура міста.

Бахмут: панорама на залишки міста. Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак, — вказано в описі фото.

Бахмут зазнав значних руйнувань, фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Нагадаємо, українські військові нещодавно повідомили, що рашисти почали застосовувати нову тактику в ході боїв у Бахмуті.

Джерело: Ракурс


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