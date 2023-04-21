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Бахмут зазнав значних руйнувань, фото: 3-тя окрема штурмова бригада
Зруйнований Бахмут — панораму залишків міста показали ЗСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182232-zruynovanyy-bahmut-panoramu-zalyshkiv-mista-pokazaly-zsu-foto.htmlРакурс
Місто Бахмут Донецької області стало місцем одних з найзапекліших боїв в ході протистояння повномасштабному російському вторгненню.
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Панораму залишків міста, зруйнованого російськими атаками, сьогодні, 21 квітня, опублікували на Фейсбук-сторінці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
На знімках можна побачити масштабні руйнування, яких зазнала цивільна інфраструктура міста.
Бахмут: панорама на залишки міста. Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак, — вказано в описі фото.
Нагадаємо, українські військові нещодавно повідомили, що рашисти почали застосовувати нову тактику в ході боїв у Бахмуті.
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