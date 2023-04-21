Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бахмут подвергся значительным разрушениям, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада

Разрушенный Бахмут — панораму остатков города показали ВСУ (ФОТО)

21 апр 2023, 15:29
999

Місто Бахмут Донецької області стало місцем одних з найзапекліших боїв в ході протистояння повномасштабному російському вторгненню.


.

Панораму залишків міста, зруйнованого російськими атаками, сьогодні, 21 квітня, опублікували на Фейсбук-сторінці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

На знімках можна побачити масштабні руйнування, яких зазнала цивільна інфраструктура міста.

Бахмут: панорама на залишки міста. Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак, — вказано в описі фото.

Бахмут зазнав значних руйнувань, фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Нагадаємо, українські військові нещодавно повідомили, що рашисти почали застосовувати нову тактику в ході боїв у Бахмуті.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров