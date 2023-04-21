Бахмут подвергся значительным разрушениям, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада

https://racurs.ua/n182232-razrushennyy-bahmut-panoramu-ostatkov-goroda-pokazali-vsu-foto.html

Ракурс

Місто Бахмут Донецької області стало місцем одних з найзапекліших боїв в ході протистояння повномасштабному російському вторгненню.

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Панораму залишків міста, зруйнованого російськими атаками, сьогодні, 21 квітня, опублікували на Фейсбук-сторінці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

На знімках можна побачити масштабні руйнування, яких зазнала цивільна інфраструктура міста.

Бахмут: панорама на залишки міста. Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак, — вказано в описі фото.

Нагадаємо, українські військові нещодавно повідомили, що рашисти почали застосовувати нову тактику в ході боїв у Бахмуті.