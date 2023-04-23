Бої в Бахмуті. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182286-vorog-ne-v-zmozi-otochyty-bahmut-isw-karta.html

Ракурс

Українське місто-фортеця Бахмут досі тримається, захисники щодня відбивають потужні ворожі атаки.

.

Армія рф продовжує безуспішно взяти під контроль місто, однак поки що наступальні дії ворога закінчуються невдалими штурмами. Опубліковані 21 квітня геолокаційні кадри свідчать про те, що окупанти змогли просунутися до траси O0506 на північний захід від Хромового (місто знаходиться на захід від Бахмута). Російські так звані воєнкори кажуть, що найманці ПВК «Вагнер» намагаються штурмувати дороги в цьому районі, щоб оточити місто. Однак станом на 22 квітня успіху в цьому не досягли. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також кремлівські блогери заявляли, що українські Сили оборони налагодили постачання польовими дорогами, в тому числі що проходять через село Іванівське. Також через мокрий ґрунт захисники, можливо, вже деякий час не використовують для цього трасу O0506. Однак російські «воєнкори» заявляють, що ЗСУ можуть використовувати гусеничну техніку.

Американські аналітики поки не можуть підтвердити те, що російським загарбникам вдалося захопити три квартали на заході Бахмута, як про це раніше заявляли в міноборони рф. Також були заяви ворога про те, що окупантам нібито вдалося просунутися в південному і центральному Бахмуті, а також ближче до школи олімпійського резерву, що на заході міста.

Нагадаємо, раніше в ISW заявляли, що в Бахмуті російські найманці «Вагнера» нібито «просунулися на захід від залізничної лінії біля станції та до залізничної лінії на південь від станції».