Сили "Вагнера", ймовірно, захопили станцію Бахмут-2 у центрі міста

https://racurs.ua/ua/n182258-syly-vagnera-ymovirno-zahopyly-stanciu-bahmut-2-u-centri-mista-karta-video.html

Ракурс

«Вагнерівці», ймовірно, захопили залізничну станцію «Бахмут-2».

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Це центр міста, пише у звіті за 21 квітня Інститут вивчення історії (ISW).

Експерти, які працюють з різними даними у відкритих джерелах, вважають, що найманці «просунулися на захід від залізничної лінії біля станції та до залізничної лінії на південь від станції».

Але «вагнерівцям» не вдалося перерізати «дорогу життя» між Часовим Яром і Бахмутом, повідомив воєнний журналіст Андрій Цаплієнко.

Також російські війська просувалися на захід від Дубово-Василівки (шість кілометрів на північний захід від Бахмута).