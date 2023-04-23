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Ракурс
Гражданским почти невозможно получить медицинские услуги на временно оккупированной территории Донбасса, фото: RG.ru

На оккупированной Донетчине большинство больниц обслуживают только военных рф — ЦНС

23 апр 2023, 19:46
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Цивільним особам майже неможливо отримати медичні послуги в містах на тимчасово окупованій території Донеччини — через зростання втрат серед особового складу росіяни переводять місцеві цивільні медзаклади на обслуговування військових.


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Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що така ситуація спостерігається, зокрема, у Горлівці, Єнакієвому, Торецьку, Торезу та Сніжному.

Проте в багатьох лікарнях росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, аби використовувати їх у якості живого щита. Адже окупанти бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх того, що місцеві партизани передадуть координати силам оборони, — вказано в повідомленні.

Проте навіть ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним — виставляють вимоги до місцевого населення.

Так, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Для того, аби контролювати процес паспортизації та надання послуг по паспорту, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території рф, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають жителів тимчасово окупованих територій не брати російський паспорт.

За необхідності ви можете оформити заяву і мати відповідний «документ» окупантів на руках. Проте постійно пропускаючи чергу на видачу ви можете оновлювати заяву на отримання та саботувати отримання російського сміття, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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