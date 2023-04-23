На оккупированной Донетчине большинство больниц обслуживают только военных рф — ЦНСhttps://racurs.ua/n182304-na-okkupirovannoy-donetchine-bolshinstvo-bolnic-obslujivaut-tolko-voennyh-rf-cns.htmlРакурс
Цивільним особам майже неможливо отримати медичні послуги в містах на тимчасово окупованій території Донеччини — через зростання втрат серед особового складу росіяни переводять місцеві цивільні медзаклади на обслуговування військових.
Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що така ситуація спостерігається, зокрема, у Горлівці, Єнакієвому, Торецьку, Торезу та Сніжному.
Проте в багатьох лікарнях росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, аби використовувати їх у якості живого щита. Адже окупанти бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх того, що місцеві партизани передадуть координати силам оборони, — вказано в повідомленні.
Проте навіть ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним — виставляють вимоги до місцевого населення.
Так, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Для того, аби контролювати процес паспортизації та надання послуг по паспорту, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території рф, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС закликають жителів тимчасово окупованих територій не брати російський паспорт.
За необхідності ви можете оформити заяву і мати відповідний «документ» окупантів на руках. Проте постійно пропускаючи чергу на видачу ви можете оновлювати заяву на отримання та саботувати отримання російського сміття, — наголошують у ЦНС.