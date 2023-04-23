Гражданским почти невозможно получить медицинские услуги на временно оккупированной территории Донбасса, фото: RG.ru

https://racurs.ua/n182304-na-okkupirovannoy-donetchine-bolshinstvo-bolnic-obslujivaut-tolko-voennyh-rf-cns.html

Ракурс

Цивільним особам майже неможливо отримати медичні послуги в містах на тимчасово окупованій території Донеччини — через зростання втрат серед особового складу росіяни переводять місцеві цивільні медзаклади на обслуговування військових.

.

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що така ситуація спостерігається, зокрема, у Горлівці, Єнакієвому, Торецьку, Торезу та Сніжному.

Проте в багатьох лікарнях росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, аби використовувати їх у якості живого щита. Адже окупанти бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх того, що місцеві партизани передадуть координати силам оборони, — вказано в повідомленні.

Проте навіть ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним — виставляють вимоги до місцевого населення.

Так, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Для того, аби контролювати процес паспортизації та надання послуг по паспорту, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території рф, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають жителів тимчасово окупованих територій не брати російський паспорт.