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Последствия российских ударов по Никополю, фото: Сергей Лысак
Рашисты атаковали беспилотниками Никополь, трое пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n182303-rashisty-atakovali-bespilotnikami-nikopol-troe-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували місто Нікополь Дніпропетровської області з безпілотників.
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В результаті постраждали троє місцевих жителів. Про це сьогодні, 23 квітня, у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, рашисти скидали з безпілотників снаряди, пролунали щонайменше чотири вибухи.
Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє - з мінно-вибуховими травмами та контузіями, — зазначив Лисак.
Очільник ОВА наголошує, що цей інцидент — черговий доказ того, що Україна протистоїть терористам.
Нагадаємо, росіяни сьогодні, у Провідну неділю, також обстріляли кладовище в Бериславському районі Херсонської області.
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