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Ракурс
Наслідки російських ударів по Нікополю, фото: Сергій Лисак

Рашисти атакували безпілотниками Нікополь, троє постраждалих (ФОТО)

23 кві 2023, 18:54
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Російські загарбники атакували місто Нікополь Дніпропетровської області з безпілотників.


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В результаті постраждали троє місцевих жителів. Про це сьогодні, 23 квітня, у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, рашисти скидали з безпілотників снаряди, пролунали щонайменше чотири вибухи.

Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє - з мінно-вибуховими травмами та контузіями, — зазначив Лисак.

Очільник ОВА наголошує, що цей інцидент — черговий доказ того, що Україна протистоїть терористам.

Наслідки російських ударів по Нікополю, фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, росіяни сьогодні, у Провідну неділю, також обстріляли кладовище в Бериславському районі Херсонської області.

Джерело: Ракурс


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