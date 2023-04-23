Наслідки російських ударів по Нікополю, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Російські загарбники атакували місто Нікополь Дніпропетровської області з безпілотників.

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В результаті постраждали троє місцевих жителів. Про це сьогодні, 23 квітня, у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, рашисти скидали з безпілотників снаряди, пролунали щонайменше чотири вибухи.

Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє - з мінно-вибуховими травмами та контузіями, — зазначив Лисак.

Очільник ОВА наголошує, що цей інцидент — черговий доказ того, що Україна протистоїть терористам.

Нагадаємо, росіяни сьогодні, у Провідну неділю, також обстріляли кладовище в Бериславському районі Херсонської області.