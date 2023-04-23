Россияне обстреляли одно из кладбищ в Херсонской области, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n182302-rashisty-obstrelyali-kladbische-na-hersonschine-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 квітня, обстріляли кладовище в селі Гаврилівка Бериславського району Херсонської області.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

У Бериславському районі у Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище. Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. На щастя, мирні люди не постраждали, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують, що від 4 квітня в області діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань. Відповідне рішення ухвалене Радою оборони області.

Також російська армія сьогодні масовано обстріляла Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків, — вказано в повідомленні. — Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала — 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука.

Постраждалих шпиталізували до Херсона.