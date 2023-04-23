«Вагнеровцы» устроили драку с российскими военными, есть погибшие — Генштабhttps://racurs.ua/n182305-vagnerovcy-ustroili-draku-s-rossiyskimi-voennymi-est-pogibshie-genshtab.htmlРакурс
Військовослужбовці зс рф та представники російської приватної військової компанії «Вагнер», не маючи значущих досягнень на полі бою, все частіше намагаються відшукати винних у цьому.
Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати окупанти перекладають один на одного. Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями зс рф та найманцями ПВК «вагнер», яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін, — вказано в повідомленні.
Також у Генштабі зазначають, що рашисти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, тож усі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами.
В результаті загарбники вимушені облаштовувати шпиталі у навчальних закладах тимчасово окупованих територій.
Так, в населеному пункті Містки Луганської області загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів, — зазначають у Генштабі ЗСУ.