Між російськими загарбниками зростає неприязнь, фото:

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Військовослужбовці зс рф та представники російської приватної військової компанії «Вагнер», не маючи значущих досягнень на полі бою, все частіше намагаються відшукати винних у цьому.

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Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати окупанти перекладають один на одного. Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями зс рф та найманцями ПВК «вагнер», яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін, — вказано в повідомленні.

Також у Генштабі зазначають, що рашисти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, тож усі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами.

В результаті загарбники вимушені облаштовувати шпиталі у навчальних закладах тимчасово окупованих територій.