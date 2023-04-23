Полиция пригласила военкомов на ночное собрание дрифтеров, фото: Алексей Белошицкий

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Ракурс

У Києві поліція запросила представників військкоматів на нічні зібрання «любителів форсажу», які влаштовувалися на вулицях міста.

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Про це сьогодні, 23 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, опублікувавши відповідні фотознімки.

За його словами, учасників таких заходів раніше вже неодноразово попереджали та притягували до відповідальності.

Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, «запрошували» форсажників, — зазначив він. — Але. Щоб пацани «не розстраювались», є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити.

Білошицький наголошує, що хоча українці загалом воюють за те, щоб люди могли нормально жити, суспільство вже давно сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни.