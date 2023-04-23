пригожин заявил, что «вагнеровцы» больше не будут брать пленных

евгений пригожин, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n182307-prigojin-zayavil-chto-vagnerovcy-bolshe-ne-budut-brat-plennyh.html

Ракурс

Російський терорист євген пригожин, власник приватної військової компанії «Вагнер» заявив, що його найманці більше не братимуть полонених.

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Про це повідомляють російські Telegram-канали, наближені до пригожина.

Таку заяву пригожин виправдовує тим, що нібито прослухав аудіозапис, на якому начебто українські військові обговорюють вбивство пораненого «вагнерівця».

Варто додати, що восени 2022 року пригожин заявляв, що «вагнерівці» нібито нікого не кидають на полі бою і ніколи не здаються в полон, а на критичні випадки кожен з них має «останню гранату».