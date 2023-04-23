пригожин заявив, що «вагнерівці» більше не братимуть полонених

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
євген пригожин, фото: «24 канал»
пригожин заявив, що «вагнерівці» більше не братимуть полоненихhttps://racurs.ua/ua/n182307-prygojyn-zayavyv-scho-vagnerivci-bilshe-ne-bratymut-polonenyh.htmlРакурс
Російський терорист євген пригожин, власник приватної військової компанії «Вагнер» заявив, що його найманці більше не братимуть полонених.
.
Про це повідомляють російські Telegram-канали, наближені до пригожина.
Таку заяву пригожин виправдовує тим, що нібито прослухав аудіозапис, на якому начебто українські військові обговорюють вбивство пораненого «вагнерівця».
Варто додати, що восени 2022 року пригожин заявляв, що «вагнерівці» нібито нікого не кидають на полі бою і ніколи не здаються в полон, а на критичні випадки кожен з них має «останню гранату».
Читайте також
Нацгвардійці знищили загін вагнерівців, одного взяли в полон (ВІДЕО)
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Диктаторы, тираны и людоеды
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...