ЗРК Patriot, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/ua/n182306-dyvizion-zrk-patriot-vje-zastupyv-na-boyove-cherguvannya-povitryani-syly.html

Ракурс

Дивізіон американських зенітно-ракетних комплексів Patriot вже заступив на бойове чергування.

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Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє видання «Факти».

Він нагадав, що раніше про це вже також оголосив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він відвідав вже один з дивізіонів… подивився, як цей дивізіон вже заступив на бойове чергування. Поспілкувався з людьми та подякував їм, що раніше закінчили навчання (роботі на ЗРК Patriot — ред.). Тому що терміни більші були… Але хлопці швидше повернулись, розуміючи, наскільки вони зараз тут потрібні, — зазначив Ігнат.

За словами Ігната, інші ЗРК, які обіцяли передати Україні, вже в дорозі до своїх майбутніх позицій.

Ігнат наголосив, що ЗРК Patriot допоможе Україні захиститись від ворожих балістичних та аеродинамічних цілей.

Сподіваємося, що будуть результати, зокрема й проти рашистських літаків, — додав він.

Нагадаємо, раніше Ігнат заявляв, що дальність роботи ЗРК Patriot дозволить відігнати російську авіацію від кордонів України.