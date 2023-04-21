Комплекс протиповітряної оборони Patriot, фото: Mezha

https://racurs.ua/ua/n182224-zrk-patriot-vje-nese-boyove-cherguvannya-v-ukrayini-povitryani-syly.html

Ракурс

ЗРК Patriot, які нещодавно передали України, вже несе бойове чергування на одному з напрямків.

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Про це сьогодні, 21 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, опублікувавши відповідне фото.

Він наголосив, що українські зенітники завершили навчання роботі на цих системах значно раніше запланованих термінів.

Перевірив бойові позиції ЗРК «Patriot» на одному з напрямків! — зазначив Олещук. — На фото позаду мене пускова установка ЗРК «Patriot», яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!

За словами Олещука, в України, хоч і в невеликій кількості, вже є на озброєнні такі сучасні західні ракетні системи:

NASAMS;

IRIS-T;

Patriot;

SAMP/T;

Crotale;

Gepard та інші.

Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен літак F-16! — наголосив він.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що до України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.