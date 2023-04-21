ЗРК Patriot вже несе бойове чергування в Україні — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n182224-zrk-patriot-vje-nese-boyove-cherguvannya-v-ukrayini-povitryani-syly.htmlРакурс
ЗРК Patriot, які нещодавно передали України, вже несе бойове чергування на одному з напрямків.
Про це сьогодні, 21 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, опублікувавши відповідне фото.
Він наголосив, що українські зенітники завершили навчання роботі на цих системах значно раніше запланованих термінів.
Перевірив бойові позиції ЗРК «Patriot» на одному з напрямків! — зазначив Олещук. — На фото позаду мене пускова установка ЗРК «Patriot», яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!
За словами Олещука, в України, хоч і в невеликій кількості, вже є на озброєнні такі сучасні західні ракетні системи:
- NASAMS;
- IRIS-T;
- Patriot;
- SAMP/T;
- Crotale;
- Gepard та інші.
Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен літак F-16! — наголосив він.
Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що до України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.