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Ракурс
Комплекс протиповітряної оборони Patriot, фото: Mezha

ЗРК Patriot вже несе бойове чергування в Україні — Повітряні сили

21 кві 2023, 11:38
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ЗРК Patriot, які нещодавно передали України, вже несе бойове чергування на одному з напрямків.


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Про це сьогодні, 21 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, опублікувавши відповідне фото.

Він наголосив, що українські зенітники завершили навчання роботі на цих системах значно раніше запланованих термінів.

Перевірив бойові позиції ЗРК «Patriot» на одному з напрямків! — зазначив Олещук. — На фото позаду мене пускова установка ЗРК «Patriot», яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!

Комплекс протиповітряної оборони Patriot, фото: Микола Олещук

За словами Олещука, в України, хоч і в невеликій кількості, вже є на озброєнні такі сучасні західні ракетні системи:

  • NASAMS;
  • IRIS-T;
  • Patriot;
  • SAMP/T;
  • Crotale;
  • Gepard та інші.

Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен літак F-16! — наголосив він.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що до України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Джерело: Ракурс


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