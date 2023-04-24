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Беспилотник атаковал нефтебазу в оккупированных Ровеньках Луганской области
Беспилотник атаковал нефтебазу в оккупированных Ровеньках Луганской области (ФОТО)https://racurs.ua/n182315-bespilotnik-atakoval-neftebazu-v-okkupirovannyh-rovenkah-luganskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
У ніч проти 24 квітня невідомий безпілотник завітав до нафтобази в окупованих Ровеньках Луганської області.
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Про атаку українських сил на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області БПЛА повідомило так зване МНС фейкової лнр. Це «відомство» опублікувало й фото наслідків атаки.
Удар здійснив нібито український БПЛА о 2.59. Дрон влучив у резервуар торгового дому «Ровеньківська нафтобаза».
У ЗСУ подію поки не коментували.
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