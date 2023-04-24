Севастополь атаковали морские беспилотники

https://racurs.ua/n182309-sevastopol-atakovali-morskie-bespilotniki-video.html

Ракурс

У ніч проти 24 квітня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Криму.

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Базу російського флоту в Севастополі в ніч проти понеділка атакували морські безпілотники, атака відбита, повідомляє голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

Сьогодні, починаючи з 3.30 ранку було здійснено спробу атаки на Севастополь. За ситуацією зараз: один надводний дрон знищили наші сили, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, ніякі об'єкти не пошкоджені, — написав Развожаєв у телеграмі.

Українська сторона повідомлення про атаку морських дронів поки не коментувала.

Телеграм-канали публікують зняте на телефон відео вибуху в Севастополі — як стверджується, це момент знищення морського безпілотника. Судячи з відео, вибух стався у гавані Севастополя, хоча Развожаєв писав, що безпілотників було знищено «на зовнішньому рейді»