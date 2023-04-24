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Ракурс
Безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині

Безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині (ФОТО)

24 кві 2023, 10:07
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У ніч проти 24 квітня невідомий безпілотник завітав до нафтобази в окупованих Ровеньках Луганської області.


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Про атаку українських сил на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області БПЛА повідомило так зване МНС фейкової лнр. Це «відомство» опублікувало й фото наслідків атаки.

Безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині

Удар здійснив нібито український БПЛА о 2.59. Дрон влучив у резервуар торгового дому «Ровеньківська нафтобаза».

У ЗСУ подію поки не коментували.

Безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині

Джерело: Ракурс


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