Безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині

https://racurs.ua/ua/n182315-bezpilotnyk-atakuvav-naftobazu-v-okupovanyh-rovenkah-na-luganschyni-foto.html

Ракурс

У ніч проти 24 квітня невідомий безпілотник завітав до нафтобази в окупованих Ровеньках Луганської області.

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Про атаку українських сил на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області БПЛА повідомило так зване МНС фейкової лнр. Це «відомство» опублікувало й фото наслідків атаки.

Удар здійснив нібито український БПЛА о 2.59. Дрон влучив у резервуар торгового дому «Ровеньківська нафтобаза».

У ЗСУ подію поки не коментували.