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Безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині
Безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182315-bezpilotnyk-atakuvav-naftobazu-v-okupovanyh-rovenkah-na-luganschyni-foto.htmlРакурс
У ніч проти 24 квітня невідомий безпілотник завітав до нафтобази в окупованих Ровеньках Луганської області.
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Про атаку українських сил на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області БПЛА повідомило так зване МНС фейкової лнр. Це «відомство» опублікувало й фото наслідків атаки.
Удар здійснив нібито український БПЛА о 2.59. Дрон влучив у резервуар торгового дому «Ровеньківська нафтобаза».
У ЗСУ подію поки не коментували.
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