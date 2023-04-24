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І в путіна бувають проколи - Буданов переконує, що в Україні був двійник диктатора
І в путіна бувають проколи — Буданов переконує, що в Україні був двійник диктатораhttps://racurs.ua/ua/n182314-i-v-putina-buvaut-prokoly-budanov-perekonuie-scho-v-ukrayini-buv-dvynyk-dyktatora.htmlРакурс
На тимчасово окуповані території України приїздив не путін, а його двійник.
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Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про це в інтерв’ю «РБК-Україна».
У будь-якому разі це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито путін приїздив нібито на південь, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають, — розповів Буданов.
Буданов також заявив, що російські еліти вже понад рік розглядають варіанти зміни влади, але «не можуть ніяк до цього прийти».
За його словами, у росії може відбутися «двірцевий» заколот проти путіна, але широка громадськість його не побачить.
Буданов вважає, що військово-політичні еліти росії вже обговорюють кандидатуру наступника путіна і мають кілька варіантів. Проте конкретні імена очільник ГУР назвати відмовився.
Раніше у Кремлі повідомили про те, що нібито путін нібито відвідував наші окуповані українські території у Херсонській та Луганській областях.
У всякому разі, це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито путін приїжджав начебто на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, бо кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати літак, військово-президентський борт. На цей раз вони його забули. Проколи бувають, — так Буданов прокоментував візити путіна до Маріуполя, а також Генічеська та Луганської області, де заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського, командувача угрупуванням генерал-полковника Макаревича, генерал-полковника Лапіна та інших вищих офіцерів.
Буданов стверджує, що аналіз поїздок путіна виявив деякі дивацтва, які можна пояснити заздалегідь зробленим записом відео.
путін, обмовляється, що скоро настане Великдень, коли дарує військовим ікону. На момент публікації відео Великдень уже настав. Також з інших деталей, що потрапили на відео, стає ясно, що якщо весь маршрут путіна був пророблений в один день, тоді йому довелося б спочатку злітати в Генічеськ, після чого повернутися до Москви, і звідти вже вирушити до Луганської області, — розповів голова ГУР.