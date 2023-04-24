І в путіна бувають проколи - Буданов переконує, що в Україні був двійник диктатора

https://racurs.ua/ua/n182314-i-v-putina-buvaut-prokoly-budanov-perekonuie-scho-v-ukrayini-buv-dvynyk-dyktatora.html

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На тимчасово окуповані території України приїздив не путін, а його двійник.

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Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про це в інтерв’ю «РБК-Україна».

У будь-якому разі це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито путін приїздив нібито на південь, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають, — розповів Буданов.

Буданов також заявив, що російські еліти вже понад рік розглядають варіанти зміни влади, але «не можуть ніяк до цього прийти».

За його словами, у росії може відбутися «двірцевий» заколот проти путіна, але широка громадськість його не побачить.

Буданов вважає, що військово-політичні еліти росії вже обговорюють кандидатуру наступника путіна і мають кілька варіантів. Проте конкретні імена очільник ГУР назвати відмовився.

Раніше у Кремлі повідомили про те, що нібито путін нібито відвідував наші окуповані українські території у Херсонській та Луганській областях.

У всякому разі, це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито путін приїжджав начебто на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, бо кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати літак, військово-президентський борт. На цей раз вони його забули. Проколи бувають, — так Буданов прокоментував візити путіна до Маріуполя, а також Генічеська та Луганської області, де заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського, командувача угрупуванням генерал-полковника Макаревича, генерал-полковника Лапіна та інших вищих офіцерів.

Буданов стверджує, що аналіз поїздок путіна виявив деякі дивацтва, які можна пояснити заздалегідь зробленим записом відео.