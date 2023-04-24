росія інтенсифікує інтеграцію окупованих територій, щоб "продати" це виборцям путіна

https://racurs.ua/ua/n182313-rosiya-intensyfikuie-integraciu-okupovanyh-terytoriy-schob-prodaty-ce-vyborcyam-putina.html

Ракурс

Британська розвідка стверджує, що росія інтенсифікує інтеграцію окупованих територій України до «бюрократичного простору», щоб представити вторгнення успішним напередодні президентських виборів 2024 року.

.

Для цього, зокрема, окупаційна влада змушує населення вступати в громадянство росії.

Так, наприклад, мешканців Херсона попереджали, що всіх, хто не отримає російського паспорта до першого червня 2023 року, депортуватимуть, а їхнє майно — конфісковуватимуть.

На Крим чекає сезон «бавовни», заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк. За її словами, окупантам потрібно звикати до звуків повітряної тривоги на півострові.

Нагадаємо, цієї ночі не обійшлося без звуків вибухів, які лунали у Севастополі та Джанкої. «Губернатор» Севастополя Развожаєв пояснив, ніби Чорноморський флот відбив атаку надводних безпілотників. Каже, ніякі об'єкти пошкоджень не зазнали.