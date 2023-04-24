Агентка ФСБ собирала информацию о местах базирования Сил обороны в Черкасской области

https://racurs.ua/n182316-agentka-fsb-sobirala-informaciu-o-mestah-bazirovaniya-sil-oborony-v-cherkasskoy-oblasti.html

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СБУ затримала агентку, яка працювала на фсб та збирала інформацію про місця базування Сил оборони.

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У забороненій соцмережі «Вконтакте» мешканка Черкащини також поширювала фейки про війну та виправдовувала дії окупантів.

Пізніше, російська агентка отримала ще одне завдання від своїх кураторів — проникнути до місцевого органу самоврядування з метою отримання інформації про технічний стан та функціонування об'єктів критичної інфраструктури регіону.

Для шпигунської роботи підозрювана виїжджала на місцевість та вивчала ситуацію навколо українських військових частин. Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об'єктів.

Зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку 2023 року.

У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником фсб.