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"Вернись живым" передал на передовую 1,5 тыс. импортных пулеметов (ВИДЕО)
«Вернись живым» передал на передовую 1,5 тыс. импортных пулеметов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182321-vernis-jivym-peredal-na-peredovuu-1-5-tys-importnyh-pulemetov-video.htmlРакурс
Фонд «Повернись живим» самостійно придбав для Збройних сил України 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм.
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Вартість покупки — 6 млн 570 тис. євро.
Цю партію озброєння фонд вперше в історії організації законтрактував за кордоном. Кулемети були розподілені Головнокомандувачем і Командуванням сил логістики ЗСУ на найкритичніші напрямки.
Зброю отримали 21 бойова бригада, з яких:
- 12 — механізовані та мотопіхотні;
- 6 — десантно-штурмові;
- по одній танковій, гірсько-штурмовій та єгерській.
- 9 частин резерву.
Прямо зараз ці кулемети вже працюють на передовій, розповіли у фонді «Повернись живим».
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