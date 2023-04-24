"Повернись живим" передав на передову 1,5 тис. імпортних кулеметів

https://racurs.ua/ua/n182321-povernys-jyvym-peredav-na-peredovu-1-5-tys-importnyh-kulemetiv-video.html

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Фонд «Повернись живим» самостійно придбав для Збройних сил України 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм.

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Вартість покупки — 6 млн 570 тис. євро.

Цю партію озброєння фонд вперше в історії організації законтрактував за кордоном. Кулемети були розподілені Головнокомандувачем і Командуванням сил логістики ЗСУ на найкритичніші напрямки.

Зброю отримали 21 бойова бригада, з яких:

12 — механізовані та мотопіхотні;

6 — десантно-штурмові;

по одній танковій, гірсько-штурмовій та єгерській.

9 частин резерву.

Прямо зараз ці кулемети вже працюють на передовій, розповіли у фонді «Повернись живим».