Ракурсhttps://racurs.ua/
Пекин дезавуировал скандальные заявления своего посла в Париже
Пекин дезавуировал скандальные заявления своего посла в Парижеhttps://racurs.ua/n182325-pekin-dezavuiroval-skandalnye-zayavleniya-svoego-posla-v-parije.htmlРакурс
Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, які були частиною СРСР.
.
Про це заявила речниця МЗС Мао Нін після інтерв’ю китайського посла у Франції, в якому він поставив під сумнів незалежність таких країн. Заяву прес-секретаря цитує Le Monde.
Речниця додала, що КНР одним з перших налагодив дипломатичний зв’язок з державами після розпаду союзу та «завжди дотримувався принципу взаємної поваги та рівності».
Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шає поставив під сумнів суверенітет колишніх республік СРСР та приналежність Криму Україні.
В інтерв’ю французькому телебаченню він повторив пропагандистську тезу Москви про те, що колишні радянські країни «не мають ефективного статусу в міжнародному праві, тому що немає міжнародної угоди, яка б надала чинності їхньому статусу суверенних країн».
Також він сказав, що тимчасово окупований Крим нібито «спочатку належав росії» і був «подарований Україні» керівником СРСР у 1953−1964 роках Микитою Хрущовим.
Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель розкритикував висловлювання посла КНР і заявив, що подібні заяви є неприпустимими.
Латвія, Литва та Естонія після інтерв’ю китайського дипломата викликали до своїх МЗС представників Китаю.
24 квітня посольство Китаю у Франції видалило зі свого офіційного облікового запису в соцмережі WeChat розшифровку інтерв’ю Лу Шая.
Стенограма була доступна кілька годин, пише Bloomberg, але зараз там, де вона була опублікована, стоїть позначка «видалена автором».
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...