Пекін дезавуював скандальні заяви свого посла в Парижі

https://racurs.ua/ua/n182325-pekin-dezavuuvav-skandalni-zayavy-svogo-posla-v-paryji.html

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Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, які були частиною СРСР.

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Про це заявила речниця МЗС Мао Нін після інтерв’ю китайського посла у Франції, в якому він поставив під сумнів незалежність таких країн. Заяву прес-секретаря цитує Le Monde.

Речниця додала, що КНР одним з перших налагодив дипломатичний зв’язок з державами після розпаду союзу та «завжди дотримувався принципу взаємної поваги та рівності».