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Владимир Зеленский (в центре), фото: Офис президента

Угрозы из беларуси в настоящее время нет — Зеленский

24 апр 2023, 17:11
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Загроз атаки з боку білорусі наразі немає.


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Про це під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі сьогодні, 24 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку білорусі — ред.) немає, — зазначив Зеленський.

За словами президента, під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах.

У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був, — наголосив він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»


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